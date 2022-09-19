SAO PAULO - Brezilyalı sanatçıdan göç sorununa duvar resimli gönderme

Ünlü Brezilyalı duvar sanatçısı Eduardo Kobra, Sao Paulo'daki daki Göçmenlik Müzesi'nin cephesinin önündeki duvara yeni ve çarpıcı bir eser çizdi. "Dünyaya Açılan Pencereler" adlı 6 metre yüksekliğinde 127 metre uzunluğundaki duvar resmi, farklı kökenlerden gelen sekiz göçmen ve mülteciyi anlatıyor. Muralist sanatçı Kobra, duvarları sembolik bir engel olarak gördüğünü ve bunu ortadan kaldırmak için müzenin ön cephesine farklı milletlere mensup göçmenler çizdiğini ifade etti. Her göçmenin dünyaya açılan bir pencere olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Kobra, hoşgörü mesajı vermek için duvarları farkındalık aracı olarak kullanmaya devam edeceğini söyledi.