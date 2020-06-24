Ünlü Bulgar baba oğul güreşçiler koronavirüse yakalandı
Bulgaristan'ın efsanevi güreşçilerinden Simeon Shterev ve oğlu Nikolay Shterev, koronavirüse yakalandı.
Bulgaristan'ın efsanevi güreşçilerinden Simeon Shterev ve oğlu Nikolay Shterev, koronavirüse yakalandı. Oğul Shterev'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Güreşin ünlü isimlerinden Simeon Shterev ile eşi Maria ve oğlu Nikolay birkaç gün önce koronavirüs semptomlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerde; dünya şampiyonluğu ile olimpiyat 3'üncülüğü başarıları bulunan bulunan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Simeon Shterev ile kendisi gibi şampiyonluklara imza atan oğlu Nikolay'ın koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Sağlık durumu iyiye giden Simeon Shterev taburcu edilerek evinde 14 günlük karantinaya alındı. Oğul Nikolay Shterev'in ise durumunun kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:29 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Ünlü Bulgar baba oğul güreşçiler koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor
Son Dakika 21:07 Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor 19:31 Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak