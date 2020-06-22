Ünlü Bulgar tenisçi Dimitrov, yıllardır hasretini çektiği köyünde virüs kaptı

Dünya ATP klasmanında 19'uncu sırada yer alan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 29 yaşındaki ünlü raketin, yıllardır hasretini çektiği Bulgaristan'ın Haskovo (Hasköy) kentine ziyareti sırasında virüs kaptığı öğrenildi.

Monaco'da yaşayan Grigor Dimitrov, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 3 aydır süren seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, soluğu memleketi Bulgaristan'ın Haskovo (Hasköy) kentinde aldı. Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Dimitrov, seyahat dönüşü salgın semptomları üzerine test yaptırma kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: TESTİM POZİTİF

Ünlü tenisçi testin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Covid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm" dedi. Dimitrov'un, ailesiyle birlikte yaşadığı Fransa 'ya bağlı özerk bir prenslik olan Monaco'da karantinaya alındığı ifade edildi.

HASKOVO BELEDİYE BAŞKANI DA TEST OLACAK

Dimitrov'un, bir hafta önce Monaco'dan doğduğu şehir Haskovo'ya geldiği, buradaki kortlarda antrenman yapıp, Haskovo Belediye Başkanı ile görüştüğü öğrenildi. Bu gelişme üzerine belediye başkanının da test yaptıracağı kaydedildi.