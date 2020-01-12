Ünlü isim, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu - Son Dakika
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Ünlü isim, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu

10 dakika önce

22 yaşındaki Alman ünlü dansçı, akrobat ve buz patencisi Vanessa Bauer, önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir şov sahnesinin hazırlık aşamasında, tek başına antrenman yaparken bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

22 yaşındaki Alman ünlü dansçı, akrobat ve buz patencisi Vanessa Bauer, önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir şov sahnesinin hazırlık aşamasında, tek başına antrenman yaparken bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

Buz patenindeki yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla binlerce takipçisinin beğenisini kazanan Vanessa Bauer, geçtiğimiz günlerde ya

VANESSA Bauer, bu gece bir korku düşüşünün sarsıntı ile acı çekmesinden sonra Buz Üzerinde Dans etmek zorunda kaldı. 24 Çeşitlilik'in Perri Kiely ile ortak olan profesyonel patenci, bu akşamki şovlara katılamayacağı söylenmesinden harap olduğunu söyledi.

23 yaşındaki Vanessa, geçen hafta prova yaparken yüzünü bir buz pateni pistinin duvarına çarptığını gördü.

Dışarı çıktıktan sonra sadece The Sun'a konuşan Vanessa, "Bu gece grup numarasını kaçırdığım için cesaretlendirildim ama inanılmaz Buzda Dans tıbbi ekibinin tavsiyesi üzerine dinlenmem söylendi. birkaç gün.

"Kendimi iyi hissediyorum, ama sağlık görevlilerinin tavsiyelerine uyuyorum.

"Yüzümü kırmamış olsam da, birkaç gün dinlenerek iyi olması gereken bir sarsıntı var ve önümüzdeki hafta için formda savaşacağım.

"Perri ve ben ortaya çıkarmak için sabırsızlanacağımız harika bir rutinimiz var."

Yüzünü kötü bir şekilde yaralandıran kaza hakkında konuşan Vanessa, "Kendi başıma zor numaralar yapıyordum, ama tek ihtiyacım olan şey bıçağımın kenarını yakalamak ve kendimi önce bariyere çarparken buldum.

"Sadece tam olarak odaklanmazsak profesyonellerimizin bile düşebileceğini gösteriyor - buz çok affedici olabilir."

Vanessa Putri Bauer 22 yaşında bir Alman dansçı, akrobat ve buz patencisidir. Daha önce dünyanın en büyük lüks yolcu gemilerinden biri olan HMS Harmony Of The Seas'de bir buz pateni pisti üzerinde çalıştı. 2017 yılında Vanessa işini yolcu gemisinde bıraktı ve kuzey Londra'ya taşındı. Daha sonra geçen sene diziyi kazanmaya devam ettiği TV yıldızı Jake Quickenden ile Dancing on Ice'ta çıkış yaptı.

Ünlü isim, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu
Magazin, Spor, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:23 
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