Son Dakika Haberleri: Ünlü caddede bir kedi daha öldürülünce gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Ünlü caddede bir kedi daha öldürülünce gözaltına alındı

1 saat önce

İNGİLTERE'de 25 kedinin katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 52 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Ünlü caddede bir kedi daha öldürülünce gözaltına alındı, System.String[]
İNGİLTERE'de 25 kedinin katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 52 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Brighton kentinde son 18 ay içinde 25 kedinin katledilmesiyle ilgili polis soruşturması sürerken Trafalgar Caddesi'nde cumartesi gecesi bir kedinin daha öldürülmesi üzerine 52 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. Şüphelinin bölgedeki güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındığı, 28 Haziran'a kadar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili görgü tanıkları da bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:38 
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bir fırında patronlarını silahla vuran zanlılar yakalandı Adana'da yürekler ağza geldi! 5 yaşındaki oğlu kurtardı Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı Meksika'da, Orta Amerikalı göçmenlere polis şiddeti kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 14:03:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü caddede bir kedi daha öldürülünce gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]