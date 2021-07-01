Ünlü çift bebek bekliyor! Bu sözlerle duyurdular

Aşklarını ilk olarak Snob Magazin'in duyurduğu Ersin Düzen- Seyhan Şaşko çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü çiftin, erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

"ÇOK BAŞKA BİR DUYGUYMUŞ..."

Evinin bahçesinde eşi Ersin Düzen ile poz veren Seyhan Şaşko, "Artık duyurmanın vakti geldi. Minimiğizi kucağımıza almak için sabırsızlanıyoruz. Çok başka bir duyguymuş... Neden mucize dendiğini daha iyi anladım" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Ersin Düzen ise, "Bir süredir hayatımızın en büyük heyecanını yaşıyoruz. Ailemiz büyüyor. İnşallah, oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldığımız günleri görür, sevincini sizlerle paylaşırız. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.