ÜNLÜ ÇİFT ÇOCUKLARININ İSMİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

ÜNLÜ ÇİFT ÇOCUKLARININ İSMİNİ AÇIKLADI

18.11.2020 15:04
ÜNLÜ ÇİFT ÇOCUKLARININ İSMİNİ AÇIKLADI, System.String[]

Berfu-Eser Yenenler çifti, ikinci çocuğunun ismini açıkladı. İkili, 4.5 ay sonra dünyaya gelecek bebeklerine Mete adını verecek. Peki Mete isminin anlamı nedir? İşte detaylar...

Berfu-Eser Yenenler çifti, 4.5 ay sonra dünyaya gelecek

bebeklerinin ismini açıkladı.

Instagram'dan karnının belirginleşen karesini

paylaşan Berfu Yenenler, "Mete Yenenler. Bu sefer erkenden karar verdiğimiz

ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok

şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim, tekrar böyle hissedebildiğim, kalbini

dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel

bir ailen var burada… Kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete emmi sağlıkla

kucağımıza gel" diye yazdı.

Çiftin, 14 aylık Kuzey adından bir oğlu var.& ;

'METE' İSMİNİN ANLAMI NE?

Türkçe dil kökenine sahip Mete ismi, Büyük Hun İmparatoru ile ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra ismin kelime manası ise "topraktan yapılmış ibrik" anlamı taşımaktadır. Mete'nin kelime anlamı dışında, çocuğun karakteri üzerine olan etkisi de oldukça merak edilmektedir.

Mete ismine sahip insanlar, durgun bir yaşam tarzından hoşlanmazlar ve sürekli yer değiştirmek isterler. Bu kişilerin özgürlükçü düşünce tarzları işlerine de yansımaktadır. Bu nedenle kendi işlerini kurma ve patronluk yapma eğilimi taşırlar. Mete ismine sahip insanların kendi ayakları üzerinde durma isteği oldukça baskındır. Bu sebeple de erken yaşta kendi başlarına yaşamak isteyebilirler.

Mete İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Mete, Kuran-ı Kerim'de yer almayan bir sözcüktür. Ancak bu ismin çocuklara verilmesinde dini açıdan bir engel bulunmamaktadır. Bu isim yanına ek alarak Metehan şeklinde de kullanılabilmektedir.

ÜNLÜ ÇİFT ÇOCUKLARININ İSMİNİ AÇIKLADI

Eser Yenenler, Kuran-ı Kerim, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ÜNLÜ ÇİFT ÇOCUKLARININ İSMİNİ AÇIKLADI - Son Dakika Magazin


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