Ünlü çift deprem sonrası Arnavutluk'a taşındı - Son Dakika
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Ünlü çift deprem sonrası Arnavutluk'a taşındı

05.08.2023 14:07

Ünlü çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşındı. Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti. Arnavutluk'ta ev satın alan çiftin çocukları da artık orada eğitim görecek. Sayışman, tamamen Arnavutluk'a yerleşmediğini ve yılın yarısını ülkede geçireceğini söyledi. İstanbul'daki evlerini kapatmadıklarını ve iki ülkede evlerinin olduğunu da ekledi. Ünlü isim, Arnavutluk'un deprem bölgesi olmasına rağmen orada büyük bir deprem beklenmediğini ifade etti.

RADİKAL KARAR

Ünlü çift, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza attı.

Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikye Arnavutluk'a taşındı.

Bilim insanlarının Marmara depreminin yaklaşmasını söylemesi üzerine eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dhermi'den ev satın alan Sayışman'ın kızı Alina ve oğlu Efehan da artık orada eğitim görecek.

"İSTANBUL'DAKİ EVİMİZİ KAPATMADIM"

Tamamen Arnavutluk'a yerleşmediğini belirten Sayışman, şu ifadeleri kullandı:

Yılın altı ayı burada diğer yarısında ise ülkemde olacağım. Zaten uçakla Antalya'dan daha yakın.

Hiç taşınmamışım gibi beni sık sık göreceksiniz. İstanbul'daki evimizi zaten kapatmadım. Ülkemizde de yaşayacağız. Artık iki ülkede evim var.

Ünlü isim, Arnavutluk'un da deprem bölgesi olmasına ise "Orada bizim kadar büyük deprem beklenmiyor" karşılığını verdi.

Kaynak: Magazinkolik
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Kahramanmaraş, Almeda Abazi, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü çift deprem sonrası Arnavutluk'a taşındı - Son Dakika


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