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Ünlü çift evlendi

24 dakika önce

Oyuncu Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu, 3 yıllık beraberliklerinin ardından 3 Kasım 2018'de tarihinde nişanlanmıştı.

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Oyuncu Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu, 3 yıllık beraberliklerinin ardından 3 Kasım 2018'de tarihinde nişanlanmıştı. Çift, bu akşam Çeşme Momo Beach'te yakınlarının davetli olduğu romantik bir düğün ile dünyaevine girdi.


Nisan ayından bu yana düğün için hazırlık yapan Deniz Baysal, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni tirtir titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim."

Barış Yurtçu, Deniz Baysal, Çeşme, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:15 
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