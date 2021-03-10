Ünlü çift 'Fake Hesap' ile geliyor
10.03.2021 12:56
Vatanımsın Sensin, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Anne ve Esaretin Bedeli gibi dizilerde oyunculuk yapan, 2013 yılında askere gittiği için oyunculuğa ve müziğe kısa bir ara veren ünlü fenomen Görkem Ökmen, askerden döndükten sonra tekrar müzik yapmaya ve eserler üretmeye devam etti. İşte Görkem Ökmen'in yeni single'ı...
2019 yılında eşi Berna Ökmen ile evlenen Görkem Ökmen Sevgililer Günü için özel bir şarkı yazdı. Daha sonra "Özledim" adlı bir eser üreten ünlü çift 2019 yılında eşiyle birlikte sosyal medyada komedi, mizah ve eğlence içerikleri üretip milyonların kalbine taht kurdular.
'Fake Hesap' adlı single yayında
Sosyal medyada geniş bir kitle kazanmış ve bir sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam eden çift, 2021 yılında sözleri ve bestesi Görkem Ökmen'e ait Yorumu ise eşi Berna Ökmen'a ait olan "Fake Hesap" adlı eseri El Roman Müzik etiketi ile piyasaya sürdüler.
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