Ünlü çift yolda kaldı

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan çift, 10 gün sonra tamamen Alaçatı'da kalacak. İkili, taşınmadan önce villayı kontrol etmek için günübirlik Alaçatı'ya gitti. Çift, İstanbul'daki evlerinden çıktıktan beş dakika sonra araçlarının lastiği patladı.

Ünlü çift, lastikleri patlayınca soluğu tamirhanede aldı. İki saatlik rötardan sonra tekrar yola koyulan ikili, daha sonra üç ay kalacakları villaya baktı.

Berfu Yenenler villanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, "Eylüle kadar evimiz. Ama 10 gün sonra tamamen taşınacağız" diye yazdı.