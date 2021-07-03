Ünlü çifti halk pazarında görenler gözlerine inanamadı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Dizilerin yanı sıra reklam filmlerinden kazandığı ücretlerle adından söz ettiren Mert Fırat, ünlü birçok ismin marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor.

Pazardaki ürünleri üzerine deneyip inceleyen oyuncuya, eşi İdil Fırat da eşlik etti. Varlıklı bir aileden gelen İdil Fırat, alışverişini pazar ürünlerinin satıldığı tezgahtan almayı tercih etti.

Ünü çifti pazarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mert ve İdil Fırat'ı tanıyan sevenleri, ikiliyi alkışlamadan geçemedi.

Üç yıl önce dünyaevine giren oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat'ın, geçtiğimiz yıl Mia adında bir kız bebekleri dünyaya geldi.