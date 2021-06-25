Üye Girişi
Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı - Son Dakika

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı

25.06.2021 14:08
Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı, System.String[]

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYORİngiliz oyuncu Jude Law ile eski eşi Sadie Frost'un 20 yaşındaki kızı Iris, dün gece Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı
GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İngiliz oyuncu Jude Law ile eski eşi Sadie Frost'un 20 yaşındaki kızı Iris, dün gece Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Sırtı açık, balık pulu desenli yeşil bir elbise giyen genç kız, katıldığı partinin de en çok dikkat çeken konuğu oldu. Iris Law, özellikle gözlerinin babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı
ARANAN BİR MODEL OLDU

Bir süredir modellik yapan Iris Law, 2000 yılında Jude Law ve Sadie Frost'un ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç kız, bir süredir moda dünyasında adını duyuruyor. Ama aslında ünlü bir anne ve babanın kızı olduğu için kameralarla çok küçük yaşta tanıştı. Henüz 2 yaşındayken Jude Law ve Sadie Frost ile birlikte ünlü bir dergi için objektif karşısına geçti.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı

ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ

2015 yılında da modellik kariyerine başladı Iris Law. Birçok markanın tanıtım yüzü olarak objektif karşısına geçti, reklam kampanyalarında görev aldı. Genç yaşta da özellikle yüzünün güzelliği nedeniyle kozmetik firmalarının vazgeçmediği tanıtım yüzlerinden biri oldu.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı

BEŞ TANE KARDEŞİ VAR

Iris Law'un, anne ve babası bir 24 yaşında Raff adında bir ağabeyi ve 18 yaşında Raff adında bir kardeşi var. Jude Law'un Catherine Harding ile ilişkisinden 6 yaşında Ada ve Samantha Burke ile ilişkisinden 11 yaşında Sophia adında iki tane de üvey kardeşi bulunuyor. Annesinin eski eşinden de 30 yaşında Finlay adında bir ağabeyi var.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı
ÇALKANTILI İLİŞKİ

Iris Law'un anne ve babası Jude Law ve Sadie Frost, 1997 ile 2003 arasında çok evlilik yaşadı. Frost ve Law, 1992 yılında Shopping adlı yapımın setinde tarıştılar. Frost, Law'u görür görmez aşık oldu. Hatta o dönemi anlatırken bir röportajında "Jude Law'un kaderi olduğunu ve hayatının geri kalanını onunla geçireceğini hissettiğini" anlatmıştı.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı
AŞK UĞRUNA EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

O sırada Sadie Frost, dönemin ünlü müzik gruplarından Spandau Ballet'in üyelerinden Gary Kemp ile evliydi. 25 yaşındaki Frost ile Kemp'ten ayrılıp o dönemde 19 yaşında olan Jude Law ile birlikte olmaya başladı. İlk çocukları Raff'ın dünyaya gelmesinden sonra çiftin "cenneti" usul usul dağılmaya başladı. Doğum sonrası depresyona yakalanan Sadie Frost'un durumu, Jude Law'un işi gereği evden uzak kalması nedeniyle giderek kötüleşti.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı

YALIN AYAK DÜĞÜN

Sonra zor da olsa ilişkilerini toparlayan Sadie Frost ve Jude Law, 1997 yılında ilginç bir şekilde evlendiler. O gün Londra'nın Little Venice adlı bölgesinde ayağında ayakkabıları, yüzünde makyajı bile olmayan bir gelin olarak büyük aşkıyla hayatını birleştirdi Sadie Frost.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı

2003'TE BOŞANDILAR

Fakat Frost ile Law'un ilişkileri bir türlü durgun denizler gibi olamadı. Hep çalkantılı bir birliktelik yaşadılar. Sonunda da 2003 yılında boşandılar. Frost, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesinden sonra Law'un kendisine kötü davrandığını ileri sürmüştü. Çift, en küçük çocukları Rudy'nin dünyaya gelmesinden sonra ayrı yaşamaya başlamıştı. Sadie Frost'un, Gary Kemp ile evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı

Sadie Frost, Jude Law, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi 15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin 15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:35 Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi
15:50 Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti
15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
PUBG Mobile'ın, Tesla ile iş birliğinden doğan 1.5 sürümü yolda PUBG Mobile'ın, Tesla ile iş birliğinden doğan 1.5 sürümü yolda         
15:55
Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti         
15:51
Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış         
15:36
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 16:14:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü çiftin güzel kızı pırıl pırıl parladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement