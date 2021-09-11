Üye Girişi
Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım' - Son Dakika

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

11.09.2021 16:03
Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım', System.String[]

ÜNLÜ ÇİFTİN BÜYÜK KIZIBu şoke eden sözler, bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biriyken olaylı bir şekilde yollarını ayıran sonra da adları çeşitli skandallarla anılan Denise Richard ve Charlie Sheen'in 17 yaşındaki kızı Sami'ye ait.

ÜNLÜ ÇİFTİN BÜYÜK KIZI

Bu şoke eden sözler, bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biriyken olaylı bir şekilde yollarını ayıran sonra da adları çeşitli skandallarla anılan Denise Richard ve Charlie Sheen'in 17 yaşındaki kızı Sami'ye ait.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'
VİDEOYU ÖNCE PAYLAŞTI SONRA 'GİZLİ' KONUMA GETİRDİ

Bir yıl önce annesi Denise Richards ve üvey babası Aaron Phypers ile birlikte yaşadığı ve 'cehenmem' diye tanımladığı evden ayrılıp babası Charlie Sheen ile yaşamaya başlayan Sami, bu şoke eden iddiaları bir Tiktok videosunda paylaştı. Daha sonra da videoyu herkesin izleyemeyeceği "gizli' konuma getirdi.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

BABASIYLA YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Aslında Sami Sheen, videosunda hangi ebeveyninden söz ettiğini açıkça söylemiyor. Ama aileye yakın kaynaklar 17 yaşındaki Sami'nin geçen yıla kadar annesi Denise Richards ve üvey babasıyla birlikte yaşadığını belirtiyor. Yine aynı kaynaklara göre Sami, son bir yıldır da babası Charlie Sheen'in evinde yaşıyor. Denise Richards ile Charlie Sheen'in iki kızından büyüğü. Richards ve Sheen'in 16 yaşında Lola Rose adında bir kızı daha bulunuyor. Denise Richards daha sonra da kendi soyadını verdiği Eloise Joni adında bir kız daha evlat edindi.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

RUHSAL BİR UYANIŞ YAŞAMIŞ

Sami Sheen, herkesi şoke eden videosunda "bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmış" olduğunu belirterek "günlerce bir şey yiyip içmeden yaşadığını anlattı. Genç kız, derin bir depresyonda olduğunu ve kendinden de nefret ettiğini" dile getirdi. Daha sonra da mutlu göründüğü bir videoyu paylaşarak "Şimdi: Sonunda o cehennem evinden taşındım. Ruhsal bir uyanış yaşadım. İki tane kedisi olan mutlu bir bekarım. Kendime karşı sevgi doluyum ve liseyi bıraktım" diye yazdı.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'
ANNESİNİN, KENDİSİNİ EVDEN ATMAK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sam Sheen, geçen yıl paylaştığı başka bir videoda da annesi Denise Richards'ın kendisini evden atmaya çalıştığını ileri sürmüştü. Fakat 50 yaşındaki Denise Richards'a yakın bir kaynak Page Six'e konuştu ve Sam Sheen'in bu iddialarının tamamen "bir ergen öfkesi" olduğunu savundu. Bu kaynak Denise Richards'ın da her anne ve baba gibi çocuklarına kurallar koyduğunu belirterek Sami'nin bu kurallara uymak istemediğini söyledi. Aynı kaynak "Denise kızını çok seviyor ve bu durumdan dolayı da çok üzgün" diye konuştu.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

SÖZLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR İDDİASI Hem Richards'a hem de Sheen'e yakın bu kaynak "Charlie, Denise'in kurallarını uygulama biçimini desteklemiyor. Onun ebeveyn olarak farklı bir tarzı var. Sami de onunla birlikte yaşamaya karar verdi" diyerek Sami Sheen'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.  Charlie Sheen de sözcüsü aracılığıyla Page Six'e verdiği demeçte "Sam harika biri. Onu ve bütün çocuklarımı koşulsuz bir şekilde seviyorum" dedi.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

EVLİLİK DÖRT YILDA BİTTİ, ÇEKİŞMELER BİTMEDİ

Denise Richards ve Charlie Sheen, 2002 yılında evlendi. Bu evlilik 2006'ya kadar sürdü. Çiftin ayrılık süreci de oldukça sıkıntılı geçti. Sheen ve Richards, birkaç yıl önce bir dava nedeniyle gündeme gelmişti. Richards, Sheen aleyhine 1.2 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Ayrıldıktan sonra kızlarıyla birlikte Sheen'e ait bir evde yaşayan Richards, aktörün kendilerini sokağa attığını ileri sürmüştü. Richards "Charlie bizi o evden çıkarttı. Başka bir ev kiralayıp ayda 15 bin dolar kira ödemek zorunda kaldım. Bu da kızlarımın geleceğini finansal açıdan kötü etkiledi" iddiasında bulunmuştu.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

'KAFANI KESİP BABANA GÖNDERİRİM'

İki kızlarının velayeti de eski çift arasında ciddi bir sorun oldu. Yine birkaç yıl önce Richards, Sheen'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ile sürdü. Bu velayet savaşları sırasında Denise Richards, 2013 yılında eski eşinin kendisine gönderdiği bir telefon mesajında "Eğer çocuklarımla arama girersen kafanı kesip babana göndereceğim. Kızlarım da yanlarında anneleri olmadan bir malikanede yaşayacaklar ve en sonunda babalarını tanıyacaklar" tehdidinde bulunduğunu ileri sürüp bu mesajı da delil olarak mahkemeye sundu.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

ADI SKANDALLARA KARIŞTI

Charlie Sheen ile Denise Richards uzun süre "Hollywood'un en olaylı çifti" olarak tanındı. 2010 yılında Sheen, bir hayat kadınını otel odasında darp edip dolaba kilitlediği iddiasıyla manşetlere çıktı. Üstelik o dönemde ileri sürülenlere göre Richards da iki kızıyla birlikte aynı otelin bir başka odasında kalıyordu.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

HAYAT KADININI DOLABA KİLİTLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İleri sürülenlere göre Charlie Sheen, New York'ta Plaza Hotel'deki suitinde gece yarısı saat 02.00'de ortalığı birbirine kattı. Odadaki masa ve sandalyeleri duvara fırlattı. Otel görevlileri polisi çağırınca inanılmaz bir skandal ortaya çıktı. Gardıroba zorla kilitlenmiş bir hayat kadını bağırarak yardım istiyordu. Dolabın kapısı açıldığında kadının çıplak bir şekilde kilitlendiği görüldü. Ünlü oyuncu da çıplak ve sarhoştu. Otel yetkilileri, Charlie Sheen'in otelde 5 bin dolarlık maddi zarara yol açtığını belirtti.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'
BÜYÜK SKANDALDA DA ADI GEÇTİ

Charlie Sheen'in adı daha önce de hayat kadınlarıyla skandala karışmıştı. 1995 yılında Charlie Sheen'in Hollywood'un ünlü isimlerine kadın pazarlayan Heidi Fleiss adlı bir kadının başlıca müşterisi olduğu ortaya çıktı. Fleiss'in işlettiği evi 27 kez ziyaret ettiği ve ona 53 bin dolar ödediği açığa çıkan Sheen, "Seksi seviyorum. Param da var. Kimse bana karışamaz" dedi.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

HIV POZİTİF OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sheen, 2017 yılında da HIV pozitif olduğunu açıklayıp yine herkesi şaşırtmıştı. Sheen o dönemde yaptığı açıklamada HIV'e gönderme yaparak "Bu özümsemesi çok zor olan üç harf" diye konuştu. Sheen "Acımasız eleştirilerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmak zorundayım" dedi. Hastalığını dört yıldan bu yana bildiğini söyleyen Charlie Sheen "Kendimi kötü hissetmeye başladığım ilk dönemde beynimde tümör olduğunu sanıyordum" dedi.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

MADDİ DURUMU KÖTÜYE GİTTİ İDDİASI

Sami Sheen'in yanında yaşadığı belirtilen babası Charlie Sheen bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla da gündeme geldi. Rol aldığı Two And A Half Man adlı dizi ile hatırı sayılır bir servet yapan Sheen, adının karıştığı skandallar yüzünden yapımcılar tarafından kara listeye alındı. Two And A Half Man dizisinde bölüm başına 1.7 milyon dolar alan Sheen, başta Lindsay Lohan olmak üzere maddi güçlük çeken dostlarına da yardım elini uzatıyordu. Fakat sonra kendisi zor durumda kaldı. Geçen yıl basına yansıyan iddialar da aktörün, bir internet sitesi üzedirden tanesi yaklaşık 400 dolara doğum günü ya da diğer özel günler için kişiselleştirilmiş kutlama videoları sattığı yolundaydı.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLU

Charlie Sheen, Hollywood'un emektarlarından Martin Sheen'in oğlu. Babasının da desteğiyle genç yaşında sinema dünyasına adım attı Charlie Sheen. O zamana kadar birçok yapımda oynamış olsa da 1986 tarihli Platoon (Müfreze) filmindeki performansı, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Charlie Sheen, 2003 iles 2011 arasında Two and a Half Men dizisinde rol aldı. 2011 yılında ise çalkantılı hayatı ve dizinin yapımcısı Chuck Lorre'a hakaret ettiği için diziden kovuldu. Sonra da 2012 ile 2014 arasında Anger Management için kamera karşısına geçti. Bu arada Charlie Sheen'in kardeşi Emilio Estevez'in de ünlü bir oyuncu olduğunu hatırlatalım.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA

Sam Sheen'in "istismarcı" diyerek suçladığı annesi Denise Richards ise kariyerine model olarak başladıktan sonra oyunculuğa adım attı. Sheen ile Good Advice filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. Ama beraberlikleri birkaç yıl dışında yolunda gitmedi. Richards iki yıldır Aaron Phypers ile evli. Eski eşi Charlie Sheen ise 1995 ile 96 arasında Donna Peele ile evli kaldı. Denise Richards ile yaptığı ikinci evliliğinin ardından 2008'de Brooke Mueller ile evlendi ve 3 yıl sonra boşandı.

Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

Denise Richards, Charlie Sheen, Hollywood, AaRon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti 16:14 Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı 16:06 Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 15:44 Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada 15:40 Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı 15:32 Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti 15:17 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi 14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu 14:26 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu

Son Dakika Haberleri
15:40 Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada
15:35 Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi
15:33 Bartın'da cenaze evinde korkunç kaza! Balkon çöktü: 13 yaralı
15:32 Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı
15:28 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış
15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
15:16 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
15:15 Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada
15:13 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var         
16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bush'la anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar         
16:09
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi         
15:46
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor         
15:42
Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi         
15:36
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Başkentte sır cinayet! Parkta oturan genç, saldırgan tarafından başından vuruldu Başkentte sır cinayet! Parkta oturan genç, saldırgan tarafından başından vuruldu         
14:55
Almanya'daki seçimlere günler kala Yeşiller Partisi adayının silahlı pozları ortaya çıktı Almanya'daki seçimlere günler kala Yeşiller Partisi adayının silahlı pozları ortaya çıktı         
14:54
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı         
14:01
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı         
13:09
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 16:54:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement