Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak böyle öldürüldü - Son Dakika

Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak böyle öldürüldü

Ünlü çiftinin Figen ve Randolp Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ın (17) öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Ünlü çiftinin Figen ve Randolp Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ın (17) öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Akın Kutlu'nun yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Kutlu, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu. Keşke Emre yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim" dedi.


Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen Figen ve Randolp Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçakladığı iddia edilen ve 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edilen Akın Kutlu (22) hakim karşısına çıktı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu SEGBİS yoluyla katılırken, duruşmada Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays, babası Randolp Mays ile taraf avukatları hazır bulundu.


"Kendime hakim olamadım"


Husumetlisi Batuhan isimli şahıs tarafından yaralanan, babası ve ağabeyini görmek için gittiği Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ağabeyini göremediğini belirten sanık Akın Kutlu, "Çok sinirliydim. Acilin önüne dışarı çıktım. Sigara içiyordum. O sırada ambulans geldi. Sedyeyle birini indiriyorlardı. İndirilen kişiyi husumetlimiz Batuhan'a benzettim. Kendime hakim olamadım. Bu nedenle yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak sapladım. Aileme acı çektirmişti, ben de ona acı çektirmek için yaptım. Ambulansın içindeki kişinin Batuhan olduğuna emindim. Mahkemeye çıkana, iddianame bana gelene kadar Batuhan olduğundan emindim. Çok pişmanım. Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu. Keşke Emre yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim" ifadelerini kullandı.


"Oğlum kollarıma düştü"


Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Emre Mays'ın annesi Figen Mays, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne geldi. Dışarı çıkarken bağrışmalar duyduk. Oğlum bağırıyordu, 'yapma, yapma' diye. Fail de bağırıyordu, 'seni uyarmıştım, seni geberteceğim diye.' O sesleri duyunca ne yapacağımı bilemedim. Sonra oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. Şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İbretlik olsun istiyorum" şeklinde konuştu.


"Her şey çok anlık oldu çok kısa sürdü"


Olay anına ilişkin tanık olarak dinlenen 112 personeli Şaziye Aydın, "112 personeliyim. Nöbetim sırasında telefon ile arandık. Darp vak'ası olarak vak'ayı aldık. Olay yerine gittiğimizde polis ekipleri vardı. Bizi içeri almadılar. Dışarıda bekledik. Emre, yürüyerek geldi. Ambulansa geçtik. Muayenesini yaptık. Emre ağabeyi tarafından darp edildiğini, tekmelendiğini, demir çubukla dövüldüğünü söyledi. Vücudunda darp izleri, dövülme izleri vardı. Burnunda kanama ve şekil bozukluğu vardı. Burnuna da vurduğunu söyledi. Biz Emre'yi aldığımızda bıçak yarası yoktu. Merkezde bizi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Hastaneye geldiğimiz de ambulansın kapısını açtığımızda sedyeyi daha yarım indirdiğimizde tanımadığım bir kişi direkt Emre'nin kalbine hızlıca yumrukla vurmaya başladı. Diğer arkadaşım müdahale edip yumruklarını engellemeye çalıştı. İlk önce bıçaklandığını anlamadım. Yumrukla vuruyor zannettim. Diğer arkadaşım bıçaklıyor diye bağırınca Emre'yi korumaya çalıştık. Emre'ye baktım boydan boya kan içindeydi. Emre'ye 'iyi misin?' dedim, o sırada Emre, yere düştü. Her şey çok anlık oldu çok kısa sürdü" diye belirtti.


Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla sanık Akın Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


"En ağır şekilde cezalandırılması önemli"


Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays, "Karşımızda bir cani var. Bir suç makinesi var. Birkaç ay evvel anahtar ile adamın suratındaki kemiklerin tamamını kırmış. Olayın nasıl olduğunu tekrar etmeye gerek yok, kayıtlarda göreceksiniz. Çok hızlı bir sürede, birkaç saniye içinde bekleyerek, önceden planlayarak, soğukkanlı bir şekilde yaptı. En ağır şekilde cezalandırılması önemli. Hepinizin çocukları var, kardeşi var. Böyle adamların sokakta olması, hepinizin bir gün canını yakabilir. Biz hep bunları gazete haberlerinden okurduk. Bakardık, vah vah derdik ama canımız yandığı zaman anladık ne olduğunu. Şimdi kanunda birtakım şeyler var başvurmaya çalışıyorlar. Yok haksız tahrik diye, yok yanlışlıkla yaptım diye, yok iyi hal diye. Bunlar aslında bizim kanunlarımızda olabilir ama vicdani mahkemede hiçbir hakimin, hiçbir kamuoyunun bunları kabul etmemesi lazım" ifadelerini kullandı.


"Can yakmaya devam edecek tiplerden bir tanesi"


Konuşmasının devamında Mays, "Bu adam sokağa çıktığı zaman can almaya, can yakmaya devam edecek tiplerden bir tanesi. Görüyorsunuz gazetelerde, siz gazetecisiniz biliyorsunuz ne olduğunu kadın şiddetinden, çocuk şiddetinden, bugün bizim başımıza gelen. Şiddeti önlemenin yollarından birisinin ibretlik kararlar olduğunu düşünüyorum. Mahkeme heyetinin en ağır cezayı vermesinin, ben 5 yıl yatarım çıkarım, af çıkar çıkarım diyen adamların önünü kesmesini istiyorum" şeklinde konuştu.


"Oğlumuzun telafisi yok"


Son olarak Mays, "Can alanların aftan faydalanmaması, hiçbir indirimden faydalanmaması en ağır şartlarda canının yanıp, ibretlik olmasını umuyorum. Değişen günlerde de bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. İnşallah Emre'nin bu vak'ası ülkemizde de bir yerde bu kararların alınmasını, işte bu dediğim gibi haksız tahrik, iyi hal indirimi yanlışlıkla yaptım adı altında can alan insanların bu kararlardan yararlanmamasına sebep olur diye düşünüyorum, umuyorum, diliyorum. Biz anne baba olarak telafisi mümkün olmayan bir yerdeyiz. Oğlumuzun telafisi yok ama hiç olmazsa diyoruz ki, belki bu alınan karar ibret olur" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Olay anı kamerada


Emre Tyler Mays'ın (17) öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde acil servis önüne yanaşan ambulanstan inen sağlık görevlileri kapıyı açıyor. Emre sedye ile ambulanstan indirilirken zanlı birden bıçağını çıkartarak saldırıyor. Defalarca bıçaklanan Emre, yere düşüyor.


İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçakladığı iddia edilen Akın Kutlu'nun (22) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Hamidiye, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak böyle öldürüldü - Son Dakika
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