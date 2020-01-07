Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Ünlü çiftin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Ünlü çiftin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Zanlının, Mays'ı akrabalarını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.


Olay, dün saat 02.00 sıralarında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dünyaca ünlü bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sonucunda ağabeyi tarafından darp edilen Emre Mays, tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü. Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mays, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa süre sonra cinayette kullandığı bıçakla gözaltına alınan Akın Kutlu'nun, Mays'ı akrabaları arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığı öğrenildi. Kutlu'nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı
Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü

Son Dakika Haberleri
01:16 Kanada Irak'taki askeri operasyonları durdurdu, personelin bir kısmını Kuveyt'e kaydıracak - Son Dakika Haber
01:16 Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı - Son Dakika Haber
01:00 Bunalıma girdi, kendini astı - Son Dakika Haber
00:57 İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Son Dakika Haber
00:48 Pozantı'da çığda kaybolan kişiyi kurtarmaya giden araçlar mahsur kaldı - Son Dakika Haber
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 01:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]