Ünlü çiftin oğlu, bu kavga yüzünden öldürüldü - Son Dakika
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Ünlü çiftin oğlu, bu kavga yüzünden öldürüldü

7 saat önce

Dünyaca ünlü şarap ithalat firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğlu Emre Tyler Mays'ın ölümüne neden olan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ünlü çiftin oğlu, bu kavga yüzünden öldürüldü, System.String[]

Dünyaca ünlü şarap ithalat firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğlu Emre Tyler Mays'ın ölümüne neden olan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kağıthane'de yaşanan kavgada polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için havaya çok kez ateş açtığı görüldü.

Dünyaca ünlü şarap ve gıda markalarını Türkiye'ye getiren bir firmanın sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğulları lise öğrencisi Emre Tyler Mays(17), İstanbul Eyüpsultan'da dün gece ortak kullandıkları araç nedeniyle ağabeyi ile tartışmaya başlamış, tartışma sırasında ağabeyinin yumruk darbeleriyle yaralanan Emre Mays polisi arayarak eve polis çağırmıştı. Ağabeyinden şikayetçi olan Mays, ambulansla hastaneye götürülmüştü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mays, sedyeyle indirildiği esnada Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Polis ekipleri tarafından hastane bahçesinden yakalanan Akın K.'nın(22) elindeki bıçağa el konuldu. Akın K.'nın ifadesinde, Kağıthane'de ailesine ait restoranları olduğunu, akrabaları ile aralarında iş yerinin telif ve marka hakkı nedeniyle kavga ettiklerini, babası G.K. ve kardeşleri D.K. ve M.K.'nın bıçaklanarak yaralandığını söyledi. Hastanede Emre Tyler Mays'ı kavga ettikleri kişiye benzettiği için bıçakladığını söyleyen Akın K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin havaya ateş açtığı anlar kamerada

Akın K.'nın ifadesinde bahsettiği ve Kağıthane'de yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin olayı sonlandırmak için defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Şahıslarla polis arasında arbede yaşanıyor.

(İHA)

Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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