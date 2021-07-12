ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLU EMRE MAYS'I HASTANE ÖNÜNDE ÖLDÜREN SANIĞIN AİLESİ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLU EMRE MAYS'I HASTANE ÖNÜNDE ÖLDÜREN SANIĞIN AİLESİ HAKİM KARŞISINDA
12.07.2021 22:01
Şişli'de 7 Ocak 2020'de, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren...
Şişli'de 7 Ocak 2020'de, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesi kavgalı oldukları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada Tekcan ailesinin avukatları, "Sanıklar, Emre Mays davasına tanıklık ettikleri için müvekkillerime karşı husumet beslemektedirler" dedi. Tutuklu sanık Gazi Kutlu ise savunmasında "Benim olaya hiçbir dahilim olmadı. Aksine engellemeye çalıştım ancak başaramadım" dedi.
Son Dakika 00:35 Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük 00:27 Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı 00:07 Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı 23:36 Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi 22:10 Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 19:11 Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu