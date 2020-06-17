Ünlü çiftin oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı (1) - Son Dakika

Ünlü çiftin oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı (1)
ŞİŞLİ'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı.
ŞİŞLİ'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:45 Kaynak: DHA
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