ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Şişli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, Oğlum kollarıma düştü sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak Şikayetçiyim dedi.