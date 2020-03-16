ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

6 saat önce

ŞİŞLİ'de hastaneye ambulansla getirilen dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Akın Kutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ, System.String[]
ŞİŞLİ'de hastaneye ambulansla getirilen dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Akın Kutlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Akın Kutlu hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddiaya göre, bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada şüpheli Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, şüphelinin bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, maktül Emre Tyler Mays'ı başkasına benzeterek bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla şüpheli Akın Kutlu hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şüpheli Akın Kutlu hakkında  "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Kutlu, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


- İstanbul
Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
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