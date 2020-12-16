Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

16.12.2020 13:49
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Şişli'de, Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı acil servis önünde bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlanırken, Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ve arkadaşları Randolph Mays ile taraf avukatları katıldı. Ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep eden sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.

"EN AĞIR CEZA VİCDAN AZABI ÇEKMEM"

Mahkeme, sanık Kutlu'ya son sözünü sorduğunda, sanık "Bu milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum" dedi.

Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Emre Tyler Mays

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'yu "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme maktulün çocuk olması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

"KARARDAN DOLAYI HEYETE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Figen Mays, "Evet milyonda bir olacak bir olay ama hepinizin başına gelebilirdi. Bu suç örgütü bir aile babası, iki cinayetle yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da bu cinayetten serbest bırakılmak için 'Ben çok pişmanım ama işledim bu cinayeti, beni serbest bırakın' diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Ama cezam neyse razıyım demedi çünkü bu insanların dolaşmaması lazım çünkü hepimiz için bir tehlike. Alınan karardan mahkeme heyetine teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.

Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Emre Tyler Mays ve ailesi

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ

Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak'ta ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği esnada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu, polise verilmiş ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini, ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin oluşturmasının ardından ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlenen bıçakla üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamerası çekimi de dava dosyasına girmişti.

Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika Magazin


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