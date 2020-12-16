Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlanırken, Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ve arkadaşları Randolph Mays ile taraf avukatları katıldı. Ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep eden sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.
Mahkeme, sanık Kutlu'ya son sözünü sorduğunda, sanık "Bu milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'yu "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme maktulün çocuk olması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.
Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Figen Mays, "Evet milyonda bir olacak bir olay ama hepinizin başına gelebilirdi. Bu suç örgütü bir aile babası, iki cinayetle yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da bu cinayetten serbest bırakılmak için 'Ben çok pişmanım ama işledim bu cinayeti, beni serbest bırakın' diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Ama cezam neyse razıyım demedi çünkü bu insanların dolaşmaması lazım çünkü hepimiz için bir tehlike. Alınan karardan mahkeme heyetine teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.
Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak'ta ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği esnada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu, polise verilmiş ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiğini, ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin oluşturmasının ardından ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlenen bıçakla üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamerası çekimi de dava dosyasına girmişti.
- Kaynak: DHA
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