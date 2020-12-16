Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlanırken, Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ve arkadaşları Randolph Mays ile taraf avukatları katıldı. Ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep eden sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.

"EN AĞIR CEZA VİCDAN AZABI ÇEKMEM"

Mahkeme, sanık Kutlu'ya son sözünü sorduğunda, sanık "Bu milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum" dedi.

Emre Tyler Mays

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'yu "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme maktulün çocuk olması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

"KARARDAN DOLAYI HEYETE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Figen Mays, "Evet milyonda bir olacak bir olay ama hepinizin başına gelebilirdi. Bu suç örgütü bir aile babası, iki cinayetle yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da bu cinayetten serbest bırakılmak için 'Ben çok pişmanım ama işledim bu cinayeti, beni serbest bırakın' diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Ama cezam neyse razıyım demedi çünkü bu insanların dolaşmaması lazım çünkü hepimiz için bir tehlike. Alınan karardan mahkeme heyetine teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.

Emre Tyler Mays ve ailesi

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ