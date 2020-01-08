ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAŞANAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAŞANAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika

ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAŞANAN KAVGA KAMERADA

6 saat önce

Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAŞANAN KAVGA KAMERADA, System.String[]
Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın Kutlu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet öncesi Kağıthane'de Kutlu'nun akrabalarının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre Tyler Mays annesi Figen'le, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, Kağıthane'de çıkan kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu(22) tarafından bıçaklandı. Kutlu'nun, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre Tyler Kutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Akın Kutlu, kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Kutlu'nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

CİNAYETE SEBEP KAVGA KAMERADA

Öte yandan Kutlu'nun yakınlarının Kağıthane'de karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin havaya ateş açarak ayırdığı kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-------

(CEP TELEFONU)

-Kavga anları

-Polisin müdahalesi

-Polisin havaya ateş açması


- İstanbul
Şişli, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi

Son Dakika Haberleri
17:48 Erdoğan-Putin: "Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün... - Son Dakika
17:48 Erdoğan-Putin ortak açıklamasından: "(ABD-İran) Tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve... - Son Dakika
17:46 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
17:42 Organ nakli olan üçüncü hasta da öldü - Son Dakika
17:41 10 yılda 150 bin fidan dikildi - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YAŞANAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]