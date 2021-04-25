Ünlü çiftin sekiz aylık bebeği hayata veda etti: Cennette seni yine kucağıma alacağım prenses - Son Dakika

Ünlü çiftin sekiz aylık bebeği hayata veda etti: Cennette seni yine kucağıma alacağım prenses

25.04.2021 16:21
Ünlü çiftin sekiz aylık bebeği hayata veda etti: Cennette seni yine kucağıma alacağım prenses, System.String[]

"CENNETTE SENİ KOLLARIMA ALANA KADAR HEP KALBİMDE OLACAKSIN"Ashley Cain, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu.

"CENNETTE SENİ KOLLARIMA ALANA KADAR HEP KALBİMDE OLACAKSIN"

Ashley Cain, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu. Caine, kızı kucağındayken çekilen bir fotoğrafını "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" mesajıyla birlikte paylaştı. Ashley Caine'in bu paylaşımına taziye mesajları yağdı.

ANNESİ DE ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bebeğin annesi Safiyya Vorajee de yine kızıyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşarak "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

KELEBEK ÖMÜRLÜ AZAYLIA

Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genç çifti yıkan gerçeği gizlemedi. Yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.

TEDAVİ İÇİN SİNGAPUR'A GİTMEYİ PLANLIYORLARDI

Bunun üzerine 30 yaşındaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kızları Azaylia'yı alıp evlerine döndü. Bebeğin annesi Vorajee, minik kızın tedavisi için başlattığı kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamıştı. Çift, bu şekilde tedavi için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Minik Azaylia'a henüz 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulmuştu. Doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Fakat hastalığın çok nadir rastlanan bu türü yüzünden minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşti.

HASTALIK TÜM VÜCUDA YAYILDI

Azaylia'nın, katıldığı TV programlarıyla tanınan annesi Safiyya Vorajee de sosyal medya hesabında yer verdiği mesajandı "Acı dou kalbimle, hayatımın en kötü haberini paylaşıyorum" diye yazdı ve kızının beyninde, karaciğerinde, böbreklerinde ve akciğerlerinde tümör bulunduğunu anlattı. Genç kadın, "Artık evimize dönüp, kızımın kalan günlerinde olabilecek en konforlu hayatı sağlamaya çalışacağız" diye yazdı.

HASTALIĞIN ÇOK NADİR RASTLANAN SALDIRGAN BİR TÜRÜ

Sosyal medya hesabından kızına banyo yaptırırken çekilen bir videosunu paylaşan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sız ne yapacağını bilemediğini de vurguluyor. Cain, yaptığı sosyal medya paylaşımında olup bitenleri şöyle anlattı: "Dokuz gün önce doktorlar yaptıkları değerlendirmenin sonucuna göre kızımın yaşayacak birkaç günü kaldığını açıkladı."

"BENİM KÜÇÜK KAHRAMANIM"

Kızının saldırgan hastalığı ve başta beyni olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerini tutan tümör yüzünden acılar çektiğini anlatan Ashley Caine, bütün bunlara rağmen minik Azaylia'nin hala gülümsemeyi sürdürdüğünü anlattı. Caine "Gerçek çok acı... Hayatımın en zorlu ve en üzücü günlerinde kızım bunu daha iyi hale getirmek için bir yol buldu. En karanlık günlerde bile ışık oldu, kalbimi, mümkün olduğuna inanamayacağın kadar çok sevgiyle doldurdu" diye yazdı paylaşımında.

OLABİLDİĞİNCE RAHAT ETTİRECEĞİZ

Ashley Caine, ağır bir hastalıkla mücadele eden Azaylia'ya "Sen benim kollarımdasın, kalbimdesin, dualarımdasın prensesim. Sen benim kahramanımsın. Baban seni seviyor" diye seslendi. Caine, kızıyla birlikte olacakları bu son günleri olabildiğince eğlenceli bir şekilde geçirmeye çalıştıklarını da belirtti.

YEŞİL SAHALARDAN KAMERA KARŞISINA

Eski bir futbolcu olan 30 yaşındaki Ashley Cain, Coventry City, Luton, Oxford United ve Mansfield Town gibi takımlarda top koşturdu. Daha sonra çeşitli giyim firmaları için modellik yaptı. Ex On The Beach adlı şov ile adını TV dünyasında da duyurdu. Caine, kendisi gibi TV siması olan Safiyya Vorajee ile bir süredir birlikte.

Ünlü çiftin sekiz aylık bebeği hayata veda etti: Cennette seni yine kucağıma alacağım prenses

Instagram, England, Medya, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü çiftin sekiz aylık bebeği hayata veda etti: Cennette seni yine kucağıma alacağım prenses - Son Dakika Magazin


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