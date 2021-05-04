Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri kıskançlıktan "duman oldu" - Son Dakika

Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri kıskançlıktan "duman oldu"

04.05.2021 14:21
Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri kıskançlıktan

PARTİYİ GÖREN MESAJ YAĞDIRDISinema dünyasının mutlu çiftlerinden Elsa Pataky ve son olarak Thor filmiyle gündemde olan eşi Chris Hemsworth, evlerinde 20'yi aşkın arkadaşlarının davetli olduğu bir parti verdi.

PARTİYİ GÖREN MESAJ YAĞDIRDI

Sinema dünyasının mutlu çiftlerinden Elsa Pataky ve son olarak Thor filmiyle gündemde olan eşi Chris Hemsworth, evlerinde 20'yi aşkın arkadaşlarının davetli olduğu bir parti verdi. Herkesin beyazlar giydiği partide çekilen fotoğraf ve videolar da hem kendilerinin hem de davetlilerin sosyal medya sayfalarında yer aldı. Bu paylaşımların ardından da 37 yaşındaki Chris Hemsworth ile 44 yaşındaki Elsa Pataky'nin dünyanın dört bir yanındaki hayranları mesaj yağmuruna başladı.

ONLAR BAŞKA BİR HAYAT YAŞIYOR

Elsa Pataky ile Chris Hemsworth'ün paylaşımlarına dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve koronavirüs pandemisinden etkilenen ülkelerden yazan birçok takipçi "Onların yaşadığı bambaşka bir hayat" yorumunu yaptı.

20'Yİ AŞKIN KONUK KATILDI

Çiftin Brezilya'dan yazan bir takipçisi "Covid 19'un artık olmadığı bir ülkede yaşamak harika olmalı. Brezilya bu gerçeklikten çok uzakta" diye yazdı. Kanada'dan yazan bir başka takipçi de "Çok eğleniyorlar gibi görünüyorlar. En iyi arkadaşlarla takılmanızı çok kıskanıyorum" diyerek hissettiklerini belirtti. Aynı kullanıcı, Kanada'nın Ontario kentinde kendilerinin ne evde ne de arkadaşlarıyla vakit geçiremediklerini belirtip, hayatın eskiye dönmesine duyduğu özlemi ve bunun için dua ettiklerini belirtti.

İSPANYOL TAKİPÇİLERİ SORU YAĞMURUNA TUTTU Elsa Pataky ve Chris Hemsworth'ün bir başka takipçisi de "Bir soru soracağım, Avustralya'da pandemi yok mu, iltica edeceğim de" diye yazdı. Elsa Pataky'nin bir takipçisi de Avustralya'nın uzun süre Covid 19 ile mücadele ettiğini hatırlatıp ünlü çiftin farklı bir hayat yaşadığını yazdı. İspanyol olan Pataky'nin ülkesinden yazan birçok takipçi de Avustralya'da pandemi olup olmadığını ya da varsa bitip bitmediğini merak ettiklerini yazdı.

ÜLKE GEÇEN TAMAMEN KAPALIYDI

İşin aslına bakılırsa Avustralya, geçen yılı koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar altında geçirdi. Ülke genelinde insanların toplanması ya da buluşması yasaktı. Bu kısıtlamalar geçen ay kaldırılmaya başlandı.

ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK İspanyol model ve oyuncu Elsa Pataky ile Avustralyalı Chris Hemsworth, 2010 yılında dünyaevine girdi. Çift üç çocuk sahibi. Bir süredir hayatlarını Avustralya'da Byron Bay'de sürdürüyor. Hemsworth'ün kardeşleri Liam ve Luke de kendisi gibi oyuncu.
Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri kıskançlıktan duman oldu

Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Avustralya, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü çiftin sosyal medya takipçileri kıskançlıktan 'duman oldu' - Son Dakika Magazin


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