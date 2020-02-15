Ünlü çiftlerin derin sessizliği! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü çiftlerin derin sessizliği! - Son Dakika Magazin

Ünlü çiftlerin derin sessizliği!

20 dakika önce

Ünlü isimler, önceki gece Etiler'deki Salon Angie adlı mekanın açılışında bir araya geldi

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Berk Suyabatmaz- Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirincci- Burak Yamantürk çifti partiye katılan ünlüler arasındaydı.

Ünlü çiftler, mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak evlerinin yolunu tuttu.

Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:41 
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