Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
20 dakika önce
Ünlü isimler, önceki gece Etiler'deki Salon Angie adlı mekanın açılışında bir araya geldi
Berk Suyabatmaz- Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirincci- Burak Yamantürk çifti partiye katılan ünlüler arasındaydı.
Ünlü çiftler, mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak evlerinin yolunu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:41
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