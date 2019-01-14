Son Dakika Haberleri: Ünlü Çiğ Köfte Zincirinin Sahibi Fetö'den Tutuklandı

Ünlü Çiğ Köfte Zincirinin Sahibi Fetö'den Tutuklandı

49 dakika önce

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Ünlü Çiğ Köfte Zincirinin Sahibi Fetö'den Tutuklandı, System.String[]
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir yıldır hakkında arama kararı bulunan ve firari olan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya, geçtiğimiz günlerde sahte kimlikle İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri sona eren FETÖ şüphelisi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi. Sivrikaya, daha sonrada savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

komagene çiğköfte, murat sivrikaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:50:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Çiğ Köfte Zincirinin Sahibi Fetö'den Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]