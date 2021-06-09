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ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı - Son Dakika

ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı

09.06.2021 21:46
ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı, System.String[]

ÜNLÜ & Co'nun üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93 artarak 68 milyon 440 bin 765 TL oldu.

ÜNLÜ & Co'nun üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93 artarak 68 milyon 440 bin 765 TL oldu.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, hisselerinin yüzde 26'sının halka arzını tamamlayarak Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan ÜNLÜ Yatırım Holding'in (ÜNLÜ & Co) 2021 ilk çeyrek bilançosu açıklandı.

ÜNLÜ & Co'nun üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93 artarak 68 milyon 440 bin 765 TL'ye çıktı. Çeyrek bazda FAVÖK marjını da yüzde 28'e yükselten ÜNLÜ & Co'nun söz konusu dönemde esas faaliyet karı (2020 aynı döneme göre) 19 milyon 617 bin 331 TL'lik artış ile 17 milyon 900 bin 366 TL olarak gerçekleşti.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2021 yılı ilk çeyreğini 584 milyon 338 bin 495 TL aktif büyüklük ve 262 milyon 333 bin 746 TL özkaynak büyüklüğüyle tamamladı.

İlk çeyrek sonuçlarına göre özkaynak karlılığı yüzde 40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tüm karlılık rasyonlarını yukarı çeken ÜNLÜ & Co'nun net kar marjı 2021 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 16 oldu. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL'ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL'ye ulaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "Yılın ilk üç ayında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, stratejilerimizi gerçekleştirme yolunda bizim için motive edici. Çok yeni tamamladığımız halka arz çalışmalarımızda paydaşlarımıza stratejimizi anlatırken mevcut iş alanlarındaki başarılarımızın yanında; köklü, sağlam ve uluslararası piyasalarda adından söz ettiren, yüz yıl sonra da varlığını sürdürecek bir yatırım bankacılığı grubu olma hedefimizi de paylaşmıştık. 2020 ilk üç ayı ile 2021 ilk üç ayı arasında gösterdiğimiz gelişim bu hedef yolunda sağlam adımlarla ilerlediğimizin önemli göstergesi. Bu hedef için çalışmaya devam ederken, gelişmeleri de düzenli olarak tüm paydaşlarımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÜNLÜ & Co 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre brüt kârını yüzde 93 artırdı - Son Dakika


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