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ÜNLÜ & Co, halka arzını başarıyla tamamladı - Son Dakika

ÜNLÜ & Co, halka arzını başarıyla tamamladı

02.06.2021 21:15
ÜNLÜ & Co, halka arzını başarıyla tamamladı, System.String[]

ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co), 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında talep toplayarak şirketin yüzde 26'lık bölümünün halka arz sürecini başarıyla tamamladı.

ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co), 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında talep toplayarak şirketin yüzde 26'lık bölümünün halka arz sürecini başarıyla tamamladı.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, halka arz için her bir nominal değerli pay fiyatı 6,90 TL olan ihraçta halka arz büyüklüğü 314 milyon TL gerçekleşti.

İhraç sonrası halka açıklık oranı yüzde 26 olarak gerçekleşirken, halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu.

Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 43,14'ü yurt içi bireysel, yüzde 46,45'i yurt içi kurumsal, yüzde 10,41'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Bu arada, ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kar ile kapattı.

Şirketin 2020 yılı net karı 61 milyon TL, özkaynak karlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşirken, son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2018 yılında 161 milyon TL, 2019 yılında 174 milyon TL oldu, 2020 yılında 242 milyon TL'ye ulaştı.

ÜNLÜ & Co'nun halka arz sonrası ortaklık payları, halka açık yüzde 26, kurucu ortak Mahmut L. Ünlü'nün yüzde 61,62, Wellcome Trust'ın yüzde 7,71, Standard Bank'ın yüzde 3,47 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,17 şeklinde oluştu.

Merkezi İstanbul'da olan ÜNLÜ & Co, İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile Türkiye'deki hizmet ağını geliştirirken, New York ve Londra'daki iştirakleriyle de uluslararası piyasalarda Türkiye'nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

"Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolu, müşteri odaklılık ve kurumsal yapı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurma hedefinde olduklarını aktardı.

Halka arzdan elde edilen geliri faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacaklarını belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Amacımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak. Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolu, müşteri odaklılık ve kurumsal yapı. Toplumdan aldığımızı topluma vermeyi ilke edindik. Grup bünyesinde yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında girişimcilik, eğitim ve kadının iş hayatındaki rolü alanlarındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Halka arza aracılık eden Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da "Yapı Kredi Yatırım olarak, sermaye piyasalarının köklü kurumlarından ÜNLÜ & Co halka arzına lider kurum olarak aracılık etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Borsa İstanbul'da halka açık bir kurum olarak yeni ortaklarıyla beraber ÜNLÜ & Co'nun başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım, Haziran, Mayıs, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÜNLÜ & Co, halka arzını başarıyla tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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