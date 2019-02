Ünlü&co Küresel Fonları Türk Şirketlerle Buluşturacak

İstanbul, 27 Şubat (HA) - UNLU Securities UK Limited adıyla Londra'da FCA onayını alan ÜNLÜ&Co, ilk etapta borç finansmanı danışmanlığına odaklanacak ve küresel fonları Türk şirketleri ile buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, küreselleşme yolunda hızla ilerliyor" denildi ve şu bilgiler verildi:



"New York ve Singapur ofisinden sonra Londra'ya açılan ÜNLÜ & Co, FCA onayını alarak faaliyetlerine başladı. UNLU Securities UK Limited adıyla hizmet verecek olan grup, grubun uluslararası ölçekte hizmet ağını ve kaynak imkanlarını genişletmeyi hedefliyor.



"UNLU Securities UK Limited, Borç Finansmanı Danışmanlığı, Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Finansman olmak üzere üç ana iş kolunda hizmet vermeyi planlıyor.



"İlk etapta borç finansmanı danışmanlığına odaklanacak olan şirket, müşterilerinin fonlama ihtiyaçlarını karşılayacak alternatif yatırımcılardan oluşan bir dağıtım ağı kurmaya öncelik verecek."



ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "Türkiye'nin 'yatırım elçisi' misyonu ile Londra'da ofis açarak ekonomimizi ve ülkemizi tanıtıp Türkiye'ye daha fazla fon girişine aracılık etmek istiyoruz. Günümüz piyasa koşullarında fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi Türk şirketleri için büyük önem taşıyor. Biz de Londra ofisimiz ile hem Türk şirketlerinin ihraç edeceği borçlanma araçlarının plasmanına katkıda bulunacağız, hem de bu şirketleri banka dışı yeni kreditörlerle bir araya getireceğiz" dedi.



UNLU Securities UK Limited CEO'su Bilgitay Saybaşılı da, küresel yatırım fonlarının büyüme potansiyeli açısından yaratacağı fırsatlara dikkat çekerek şunları söyledi:



"2017 sonu itibarıyla dünyadaki en büyük 500 varlık yönetim şirketinin yönetimi altındaki toplam varlık tutarı 94 trilyon dolar civarında olması özel sermaye piyasalarının artan önemini ortaya koymaktadır.



"İngiltere'nin payı ise 2017 yılı içerisinde yüzde 11 oranında artış göstererek yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşmıştır.



"Küresel alternatif yatırım fonlarının toplam hacmi 2017 yılında 10.7 trilyon dolara ulaşmış olup, 2020'ye kadar 14 trilyon dolara ulaşması öngörülmektedir.



"Londra'nın önümüzdeki yıllarda da gelişmekte olan ülke yatırımcılarının merkezi olmaya devam edeceğine olan güvenimiz tam.



"Bizim de hedefimiz; UNLU Securities UK Limited ile bu küresel alternatif fon pazarından pay alarak müşterilerimizin borç ve sermaye gereksinimi karşılayacak kapasite ve derinlikte bir dağıtım platformuna dönüşmektir." (Fotoğraflı)

