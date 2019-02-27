ÜNLÜ & Co, Londra’ya açıldı
1 saat önce
ÜNLÜ & Co, Londra'da ofis açarak küreselleşme yolunda dev bir adım attı.
ÜNLÜ & Co, Londra
'da ofis açarak küreselleşme yolunda dev bir adım attı. UNLU Securities UK Limited adıyla Londra'da FCA onayını alan grup, ilk etapta borç finansmanı danışmanlığına odaklanmayı planlarken, küresel fonları Türk şirketleri ile buluşturacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:00
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