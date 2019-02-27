Son Dakika Haberleri: ÜNLÜ & Co, Londra’ya açıldı

ÜNLÜ & Co, Londra’ya açıldı

1 saat önce

ÜNLÜ & Co, Londra'da ofis açarak küreselleşme yolunda dev bir adım attı.

ÜNLÜ & Co, Londra’ya açıldı, System.String[]
ÜNLÜ & Co, Londra'da ofis açarak küreselleşme yolunda dev bir adım attı. UNLU Securities UK Limited adıyla Londra'da FCA onayını alan grup, ilk etapta borç finansmanı danışmanlığına odaklanmayı planlarken, küresel fonları Türk şirketleri ile buluşturacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:00 

Londra, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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