ÜNLÜ & Co'nun 25. yıl faaliyet raporuna üç ödül

ÜNLÜ & Co, 25'inci yılı için hazırladığı faaliyet raporu, ARC Awards'da 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, "İç Tasarım" kategorisinde altın, "Başkan Mesajı" ve "Geleneksel Faaliyet Raporu" kategorilerinde ise gümüş ödül alan ÜNLÜ & Co, "Değerini Bilir" konsepti ile hazırladığı faaliyet raporunda müşterilerine, paydaşlarına ve geleceğe verdiği değere odaklı mesajlarını ön plana çıkardı.

Toplam 1.875 raporun yarıştığı ARC Awards 2021'de ÜNLÜ & Co, "Geleneksel Faaliyet Raporu" ve "Başkan Mesajı" kategorilerinde kendi sektöründe ödül alan tek şirket oldu. 159 sayfalık raporda şirket çalışanlarının görselleri kullanılırken, şirketin değerleri ve vizyonu okuyucuya etkili bir şekilde aktarıldı. 2018 ve 2019 yılı faaliyet raporlarıyla da ödül alan ÜNLÜ & Co, bu alandaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

1987 yılından itibaren verilen ve faaliyet raporu konusunda uluslararası alanda en prestijli ödül platformu olan ARC Awards, faaliyet raporlarını bu yıl 27 kategoride Altın, Gümüş, Bronz ve Onur dereceleri ile değerlendirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim & Pazarlama Yönetici Direktörü Elif Özer, şunları kaydetti:

"ÜNLÜ & Co olarak sağlam mali yapımız, yetkin insan kaynağımız ve güçlü teknolojik alt yapımız ile başarılı bir şekilde tamamladığımız 2020 yılını değerlendirdiğimiz faaliyet raporumuzun üç farklı kategoride ödül almasından büyük mutluluk duyuyoruz. 25. yılımızı kutladığımız bu sene halka arz sürecimizi de tamamlayarak faaliyetlerimizi bir adım öteye taşıma yönünde önemli adımlar attık. Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında Türkiye'nin öncü grubu olarak ülke ekonomimize katma değer yaratırken, girişimcilik, kadın ve eğitim alanlarında yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ile topluma fayda sağlamaya devam ediyoruz. Bu çalışmaları en etkin ve yalın şekilde yansıtmayı hedeflediğimiz '25. Yıl Faaliyet Raporu'muzun ARC Awards ve benzeri ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni başarılar ve ödüller için çalışmaya devam edeceğiz."

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