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ÜNLÜ & Co'nun halka arzında talep toplama 31 Mayıs-1 Haziran'da - Son Dakika

ÜNLÜ & Co'nun halka arzında talep toplama 31 Mayıs-1 Haziran'da

28.05.2021 16:42
ÜNLÜ & Co'nun halka arzında talep toplama 31 Mayıs-1 Haziran'da, System.String[]

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co), halka arz kapsamında 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde talep toplamaya çıkıyor.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding AŞ (ÜNLÜ & Co), halka arz kapsamında 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde talep toplamaya çıkıyor.

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, ÜNLÜ & Co'nun halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlenirken, talep toplama 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 30 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal değerli paylar (yüzde 82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal değerli paylar (yüzde 18) için olması planlandı.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kar ile kapattı. Gelirlerinin yüzde 77'si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co'nun 2020 yılı net karı 61 milyon TL, öz kaynak karlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son 3 yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt karı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL'ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL'ye ulaştı.

Halka arz geliri faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanılacak

Birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co'da kurucu ortak Mahmut Ünlü'nün yüzde 84,3, Wellcome Trust'ın yüzde 9,8, Standard Bank'ın yüzde 4,4 ve şirket çalışanlarının yüzde 1,5 payı bulunuyor. Merkezi İstanbul'da olan ÜNLÜ & Co, İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile Türkiye'deki hizmet ağını geliştirirken, New York ve Londra'daki iştirakleri ile de uluslararası piyasalarda Türkiye'nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, hedeflerinin, kökleri sağlam, uluslararası piyasalarda adından söz ettiren bir yapı kurmak olduğunu belirterek, "Halka arzdan elde edilecek geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Amacımız, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, lider, önder, girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolunun müşteri odaklılık ve kurumsal yapı olduğunu belirten Ünlü, şunları kaydetti: .

"Halka arz ve yatırım bankacılığı lisansıyla, 1996 yılında kurduğumuz bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı şirketine yeni stratejilerle değer katmayı ve yatırımcının değerini bilen çözümler üretmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Toplumdan aldığımızı topluma vermeyi ilke edindik. Grup bünyesinde yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 'girişimcilik, eğitim ve kadının iş hayatındaki rolü' alanlarındaki çalışmaları sürdüreceğiz."

Türk Lirası, Yatırım, Haziran, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÜNLÜ & Co'nun halka arzında talep toplama 31 Mayıs-1 Haziran'da - Son Dakika Ekonomi


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