Son Dakika Haberleri: Ünlü & Co'ya M&A İşlemlerindeki Başarısı 2 Ödül Birden Getirdi

Ünlü & Co'ya M&A İşlemlerindeki Başarısı 2 Ödül Birden Getirdi

42 dakika önce

23 yıldır bu alanda üstün performansı ile dikkat çeken ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü de aynı törende 'Gelişmekte Olan Pazarlar Liderlik Başarı Ödülü' ile onurlandırıldı.

Ünlü & Co'ya M&A İşlemlerindeki Başarısı 2 Ödül Birden Getirdi, System.String[]

ÜNLÜ &Co, geçen yıl finansal danışmanlığını üstlendiği Antalya Havalimanı'ndaki IC Holding hisselerinin TAV Havalimanları'na devri işlemi ile The Global Atlas Awards'da 'Gelişen Piyasalarda Yılın M&A anlaşması' ödülünü kazandı.

Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, ulusal ve uluslararası alanda şirket birleşme ve satın alma işlemlerindeki (M&A) başarısını ödüller ile taçlandırmaya devam ediyor. Grup, küresel M&A ağı Global M&A Network tarafından düzenlenen 2019 The Global M&A Atlas Awards'da, iki ödül birden kazandı.

M&A Atlas Awards, 5 kıtada 1040'ın üzerinde işlemi değerlendirerek farklı kategorilerde firmaları ödüllendiriyor. ÜNLÜ &Co, geçen yıl finansal danışmanlığını üstlendiği Antalya Havalimanı'ndaki IC Holding hisselerinin TAV Havalimanları'na devri işlemi ile The Global Atlas Awards'da 'Gelişen Piyasalarda Yılın M&A anlaşması' ödülünü kazandı. ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü de aynı törende 'Gelişmekte Olan Pazarlar Liderlik Başarı Ödülü' ile onurlandırıldı.

Şubat 2018 tarihinde IC Holding ve grup şirketlerinin, Antalya Havalimanı'ndaki hisselerinin, TAV Havalimanları Holding'e devredilme sürecine aracılık eden ÜNLÜ & Co, bu işlem ile 'Gelişen Piyasalarda M&A anlaşması' kategorisinde birinci olurken ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü ise 'Gelişmekte Olan Pazarlar Liderlik Başarı Ödülü' ne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı Antalya Havalimanı'nın ortaklarından IC Holding, geçen yıl yüzde 49 oranındaki hissesini TAV Havalimanları'na devretmek üzere anlaşma imzalamıştı. ÜNLÜ & Co'nun finansal danışmanlığını üstlendiği işlem, havalimanı işletmeciliği alanındaki en büyük hacimli M&A işlemleri arasında yerini almıştı.

26 Mart 2019 Salı günü New York'ta düzenlenen 11. Yıllık Küresel Piyasalar M&A Atlas Awards töreninde, 2 ödül birden almanın mutluluğunu yaşayan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, "ÜNLÜ & Co olarak kuruluşumuzdan bu yana Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin tanıtımını kendimize misyon edinerek ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi için ihtiyacı olan yabancı sermaye girişine aracılık ediyoruz. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A işlemleri ile bugüne kadar 12 milyar dolarlık yatırımı ülkemize kazandırdık. Uluslararası saygın kuruluşlar tarafından hem kurumum, hem de kişisel olarak layık görüldüğüm bu ödüller ise başarımızın tescillenmesi açısından bizlere büyük onur veriyor. Kuşkusuz bu başarıda; sektörün en iyi profesyonellerinden oluşan uzman ekibimizin katkısı çok büyük. Gelecek dönemde de aynı azim ve kararlılıkla ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:53 Kaynak: Bültenler

Pazarlar, CEO, Güncel
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