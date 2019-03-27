Son Dakika Haberleri: ÜNLÜ & Co’ya M&A işlemlerindeki başarısı 2 ödül birden getirdi

ÜNLÜ & Co’ya M&A işlemlerindeki başarısı 2 ödül birden getirdi

57 dakika önce

ÜNLÜ & Co, geçen yıl finansal danışmanlığını üstlendiği Antalya Havalimanı'ndaki IC Holding hisselerinin TAV Havalimanları'na devri işlemi ile The Global Atlas Awards'da 'Gelişen Piyasalarda Yılın M&A anlaşması' ödülünü kazandı.

ÜNLÜ & Co’ya M&A işlemlerindeki başarısı 2 ödül birden getirdi, System.String[]
ÜNLÜ & Co, geçen yıl finansal danışmanlığını üstlendiği Antalya Havalimanı'ndaki IC Holding hisselerinin TAV Havalimanları'na devri işlemi ile The Global Atlas Awards'da 'Gelişen Piyasalarda Yılın M&A anlaşması' ödülünü kazandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:12 

Antalya, Ekonomi
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