ÜNLÜ & Co’ya M&A işlemlerindeki başarısı 2 ödül birden getirdi
57 dakika önce
ÜNLÜ & Co, geçen yıl finansal danışmanlığını üstlendiği Antalya Havalimanı'ndaki IC Holding hisselerinin TAV Havalimanları'na devri işlemi ile The Global Atlas Awards'da 'Gelişen Piyasalarda Yılın M&A anlaşması' ödülünü kazandı.
ÜNLÜ & Co, geçen yıl finansal danışmanlığını üstlendiği Antalya Havalimanı'ndaki IC Holding hisselerinin TAV Havalimanları'na devri işlemi ile The Global Atlas Awards'da 'Gelişen Piyasalarda Yılın M&A anlaşması' ödülünü kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:12
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