Son Dakika Haberleri: Ünlü Çömlek Ustasının Acı Günü

Ünlü Çömlek Ustasının Acı Günü

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde oturan ve mesleğinde 65 yılı geride bırakan 77 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar hayatını kaybetti.

Ünlü Çömlek Ustasının Acı Günü, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde oturan ve mesleğinde 65 yılı geride bırakan 77 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "sanatçı tanıtım kartı" sahibi olan çömlek ustası Salim Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Kınık Köy Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığının defnedildi. Cenazeye Pazaryeri Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

Yaşam
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