Kripto para piyasası tehlikede! 100 milyon dolarlık vurgun

Hackerler, geçtiğimiz günlerde Binance blockchain sisteminde bulunan açıktan yararlanarak 80 milyon dolar çaldı. Kullanıcılara hem kredi alma hem de kredi verme imkanı sunan Mango DeFi platformu, hacklendi.

Blockchain teknolojisi, her ne kadar güvenli olarak bilinse de kontrat ve cüzdan gibi sistemlerdeki açıklar nedeniyle hacklenebiliyor. Mango, teminat sisteminde keşfedilen açık nedeniyle hacklendi.

Mango DeFi platformu hacklendi

Solana merkezli DeFi platformu olan Mango'da borç verme, ödünç alma, takas ve kaldıraç ticareti gibi işlemler yapılabiliyor. MNGO token ile işlem yapılan platform, 12 Ekim 2022'de ani bir artış yaşadı ve token 0.08686 dolara kadar yükseldi.

Mango'daki teminat sisteminde açık keşfeden hackerlar, kendi teminatlarının değerini yükseltmeyi başardı. Teminatların değerinde geçici bir artışa sebep olan saldırı sonrasında 100 milyon dolar çalındı.

Binance hacklendi! Milyonlarca dolar çalındı

Konu hakkında açıklama yapan OtterSec kurucusu Robert Chen, "Bu konu, borşverme-borçlanma yarışına benziyor. Aşırı değerli bir teminatınız varsa, o teminata karşı borç alabilirsiniz. Saldırganlar, bu yöntemi kullanarak Mango'dan büyük miktarda kredi çekmeyi başardı. ve şu an Mango'nun likidite havuzları ne yazık ki boş." ifadelerine yer verdi.

Mango, önlem olarak oluşturulan fonların dondurulması için çalışma başlattı. Buna ek olarak, bazı mevduatlar devre dışı bırakıldı.

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