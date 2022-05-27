Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, hayatını kaybetti

Ünlü deprem bilimci, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HASTANEDEYDİ

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ YARIN

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

"BEKLENEN MARMARA 17 AĞUSTOS'TAN DAHA KÖTÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Gündoğdu 2017'de yaptığı bir açıklamasında; beklenen Marmara depreminin Richter ölçeğine göre 7.3 ila 7.7 arasında olacağını; olası depremin, 45 saniye süren 1999 depreminden çok daha kısa süreceğini ancak hızla kırılan fayın büyük hasar yaratacağını öngörmüştü. Deprem bilimci, "Depremin cinsi, ivmesi ne olacak onu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim; 17 Ağustos'tan çok daha kötü olacak. Çünkü kuzeyde kırılma olacak. 1999'daki 90 kilometre uzaklıkta ve yavaş bir kırılmaydı. 180 kilometreye yakın bir kırılma oldu. Şimdi o kadar mesafe de yok. Yani hızlı kırılacak anlamına geliyor. Hızlı kırılınca da çok hasar verir. Hızlı kırılmada kısa sürer. 45 saniye sürmez belki. Ama çok hasar verir." demişti.