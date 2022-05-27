Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti

27.05.2022 08:51
Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti

Ünlü deprem bilimci, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü deprem bilimci, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HASTANEDEYDİ

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ YARIN

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

"BEKLENEN MARMARA 17 AĞUSTOS'TAN DAHA KÖTÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Gündoğdu 2017'de yaptığı bir açıklamasında; beklenen Marmara depreminin Richter ölçeğine göre 7.3 ila 7.7 arasında olacağını; olası depremin, 45 saniye süren 1999 depreminden çok daha kısa süreceğini ancak hızla kırılan fayın büyük hasar yaratacağını öngörmüştü. Deprem bilimci, "Depremin cinsi, ivmesi ne olacak onu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim; 17 Ağustos'tan çok daha kötü olacak. Çünkü kuzeyde kırılma olacak. 1999'daki 90 kilometre uzaklıkta ve yavaş bir kırılmaydı. 180 kilometreye yakın bir kırılma oldu. Şimdi o kadar mesafe de yok. Yani hızlı kırılacak anlamına geliyor. Hızlı kırılınca da çok hasar verir. Hızlı kırılmada kısa sürer. 45 saniye sürmez belki. Ama çok hasar verir." demişti.

YORUMLAR
500
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti (2) Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti (2) Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
08:44 Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı
08:38 İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü...
08:21 Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
08:24 Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum
08:21 2 çocuk babası adam, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
08:16 Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
08:12 Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 08:55:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement