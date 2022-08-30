Adını Kübalı devrimci Camilo Cienfuegos'tan alan Camilo Guevara March, Küba Devrimi'nde ve Güney Amerika 'da ünlü bir lider olan babasının düşünceleri ve çalışmalarının sergilendiği Havana 'daki Che Guevara Eğitim Merkezini yönetti.

Kaynak: AA

Ernesto Che Guavara, Venezuela, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Che Guevara'nın oğlu Camilo Venezuela'da hayatını kaybetti - Son Dakika

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