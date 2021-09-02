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ÜNLÜ Dijital Akademi'ye Stevie'den ödül - Son Dakika

ÜNLÜ Dijital Akademi'ye Stevie'den ödül

02.09.2021 13:35
ÜNLÜ Dijital Akademi'ye Stevie'den ödül, System.String[]

ÜNLÜ & Co, çalışanları ve aileleri için öğrenmeyi dijital platforma taşıdığı ÜNLÜ Dijital Akademi ile Stevie Awards for Great Employers'ta (SAGE) gümüş ödüle layık görüldü.

ÜNLÜ & Co, çalışanları ve aileleri için öğrenmeyi dijital platforma taşıdığı ÜNLÜ Dijital Akademi ile Stevie Awards for Great Employers'ta (SAGE) gümüş ödüle layık görüldü.

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, 2021 yılında aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. ÜNLÜ & Co tarafından geliştirilen, çalışanların diledikleri yerden, diledikleri zaman ve istedikleri cihazdan kolaylıkla erişebilecekleri esnek bir gelişim platformu olan ÜNLÜ Dijital Akademi, Stevie Awards for Great Employers'ta "Achievement in Learning Technology Implementatio/Öğrenme Teknolojileri Uygulamaları" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

2020 yılı son çeyreğinde projelendirilen ÜNLÜ Dijital Akademi, ÜNLÜ & Co tarafından yenilikçi bir öğrenme deneyimi sunma amacıyla eğitim videoları, geniş kütüphane altyapısı ve birbirinden farklı içerikleri kapsayacak şekilde tasarlandı.

"Müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim, Pazarlama Yönetici Direktörü Elif Özer, "Kurulduğumuz ilk günden beri finansal hizmetler sektöründeki geniş tecrübemiz ve farklılaştırılmış iş kolları ile müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmaktaki en büyük gücümüz insan kaynağımız. 2021, bizim için çok önemli bir yıl, 25'inci yaşımızı kutluyoruz. Bu yaşımızı çalışanlarımız ve geleceğimiz için yaptığımız yatırımları taçlandıracak projeler geliştirerek kutlamayı istedik. En kıymetli projemiz ÜNLÜ Dijtal Akademi ile tüm çalışanlarımız ve ailelerinin birlikte kullanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri sadece ÜNLÜ&Co'ya özel bir platform yaratmayı hedefledik. Bu projemizin Stevie ile ödüllendirilmesi bizi ayrıca çok mutlu etti. Bu vesile ile bu başarının mimarı İK ekibine ve bizi her zaman destekleyen yönetim kurulumuza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geleceğe yatırım perspektifi ile büyüyor

Verilen bilgiye göre, ÜNLÜ Dijital Akademi, çalışanların öğrenim süreçlerinde etkin rol oynayan bir gelişim platformu ve bir referans noktası olma amacı taşıyor. İçerisine eklenen yetkinlik gelişim fırsatları ile çalışanlara değer katabilecek yenilikçi dizaynı, zengin ve çeşitli içerikleriyle iş dışında kalan zamanlarda dahi çalışanların girip zaman geçirebileceği, kendine değer katabileceği bir platform olarak konumlanıyor.

ÜNLÜ Dijital Akademi'de kullanıcıların beklentileri ve talepleri doğrultusunda geliştirilmesi planlanan içerikler, yeni kategoriler halinde büyüyecek bir yapı taşıyor. Platform kapsamında hem çalışanlara hem de ailelerine özel geliştirilen alanlarla "geleceğe yatırım" perspektifi önemli rol oynuyor.

Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÜNLÜ Dijital Akademi'ye Stevie'den ödül - Son Dakika


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