Ünlü, Dikiş Nakış Kurslarını Ziyaret Etti
1 saat önce
Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda düzenlediği okuma-yazma ve dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti.
Iğdır
Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Mareşal Fevzi Çakmak
İlkokulunda düzenlediği okuma-yazma ve dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti.
Ünlü, kurs ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. - IĞDIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak