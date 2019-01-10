Son Dakika Haberleri: Ünlü, Dikiş Nakış Kurslarını Ziyaret Etti

Ünlü, Dikiş Nakış Kurslarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda düzenlediği okuma-yazma ve dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti.

Ünlü, Dikiş Nakış Kurslarını Ziyaret Etti, System.String[]
Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda düzenlediği okuma-yazma ve dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti.

Ünlü, kurs ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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