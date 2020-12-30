Ünlü dizide oynamıştı: 15 yaşındaki oyuncunun istekleri dudak uçuklattı

Nicole Kidman ve Hugh Grant ile birlikte rol aldığı The Undoing adlı diziyle adını duyuran 15 yaşındaki Noah Jupe, yeni bir film için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Steven Soderberg'in üstlendiği No Sudden Move adlı filmde önemli bir rol üstlenen Jupe, yapımcılardan da bir dizi istekte bulundu. Jupe, film çekimleri süresince iki kerelik için gidiş- dönüş birinci sınıf uçak bileti talep etti. Jupe'nin listesinde günlük kirası 100 dolar olan üç yatak odalı bir ev de bulunuyor. Genç oyuncu bu evde aile üyelerinden biriyle kalacak.

Noah Jupe, Steven Soderbergh'in yöneteceği film için de 840 bin dolar ücret alacak. Genç oyuncunun rol alacağı No Sudden Move'un kadrosunda Benicio Del Toro, Don Cheadle, David Harbour, Ray Liotta ve Jon Hamm da bulunuyor.

Noah Jupe, kendisine ün kazandıran The Undoing adlı dizide bölüm başına 600 bin dolar aldı.