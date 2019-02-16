Ünlü Dj Erkan Şen'in Vokali Amerikalı Sanatçı "Addie Nicole" Oldu

Paris, Brüksel, Üsküp gibi şehirlerde DJ performansıyla Türkiye'yi Avrupa'da birçok kez temsil eden ve 2018'deki 2 çalışmasıyla dünya müzik listelerine girmeyi başaran Erkan Şen, vokali olarak ünlü Amerikalı sanatçı Addie Nicole'u seçerek, elektronik müzikte dünya markası olma yolunda bir adım daha attı. Şarkısında klasik Türk müziği enstrümanı olan kanunu ana enstrüman olarak kullanarak doğu batı sentezi yapan ünlü DJ'in, birçok remix ve film müziği çalışmasının ardından deep house tarzındaki teklisine Addie Nicole'un da katkılarıyla çektiği video klibin dünya çapında büyük beğeni yakalaması bekleniyor.

Klibin yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya'nın yaptığı, Ünlü model Victoria Alice'in yer aldığı 2 gün süren çekimler, Uçmak dere ve şile gerçekleşti.

Erkan Şen'in çalışmasına vokal yapan Amerikalı sanatçı Addie Nicole: "Çalışmanın dünyada ses getireceğine inanıyorum" diyerek, şarkıdan beklentisini müzikseverlerle paylaştı.

Başarısını "Goa" albümüyle kanıtladı

Yükselişte olan elektronik müzik piyasasındaki yapımcı ve DJ'lerden Erkan Şen başarısını "Goa" albümüyle kanıtladı. Müzik kariyeri 14 yaşında klavye çalmakla başlayan Şen, birçok genç gibi farklı enstrümanlar çalarak müziği keşfetmeye devam etti. 16 yaşında elektronik müzik keşfeden ünlü DJ, 2007 sonlarında Türkiye'nin ünlü kulüplerinden olan Discorium'da başladı.Çok kısa bir süre içerisinde Sony Müzik için yaptığı remiks, iTunes Zirvedekiler listesinde aylar boyu süren liste başarısı elde etti."Goa" nın başarısından sonra, "Stay Tonight" adlı bir başka hit ile listelerde yükselmesi başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Dünya klasındaki prodüksiyonları ve büyük başarıya imza atan şarkıları ile Erkan Şen, çalışmalarıyla yerel ve uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesi edinmeyi sürdürüyor.