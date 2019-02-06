Ünlü DJ Lea Davogic 14 Şubat'ta İzmir'i Sallayacak

MATTO Organization & Events ile Zan Agency Team ortaklığında Budva Club İzmir'de düzenlenecek 14 Şubat Partisi'nde sahne alacak olan dünyaca ünlü Sırp DJ Lea Davogic, hem güzelliği hem de sahne performansı ile İzmirlileri kendisine hayran bırakacak.

Müzik severler DJ Lea Davogic'in sahneye çıkışından önce Türkçe Pop, Yabancı Pop ve RNB müzikler ile eğlenceye adım atacaklar. Sabah 04:00'a kadar sürecek bu özel partide DJ Lea Davogic, RNB Hiphop tarzı müziğin ritmiyle katılımcıları coşturacak ve unutulmaz, eğlence dolu bir geceye imza atacak. Saat 23:30'da başlayacak 14 Şubat partisi için herhangi bir giriş ücreti alınmayacağını açıklayan organizasyon yetkilileri, İzmir'in iki yakasından sunulacak ücretsiz servislerle ulaşım sorunu yaşamadan tamamen eğlenceye odaklanılmasını hedefliyor.