Ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu Berk Topuz'un, eski milletvekili annesinin silahını temizlerken kendisini vurduğu öğrenildi

İSTANBUL - Üsküdar'da eski milletvekili Gülseren Topuz ile ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu doktor Berk Topuz silahla vurulmuştu. Topuz'un, annesinin üzerine kayıtlı ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazayla kendisini vurduğu öğrenildi.

Üsküdar'da bulunan lüks bir sitede saat 13.15 sıralarında, ünlü doktor Erkan Topuz ve eski milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu doktor Berk Topuz silahla vurularak yaralanmıştı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, Topuz'un annesinin üzerine kayıtlı olan ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazayla ateş alması sonucu kendisini vurduğu öğrenildi.