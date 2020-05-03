ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ, ÇARPTIĞI SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ, ÇARPTIĞI SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ, ÇARPTIĞI SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

6 saat önce

ŞİŞLİ'de kullandığı motosikletle arıza yapmış park halindeki otomobile çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı sürücünün ifadesi ortaya çıktı.

ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ, ÇARPTIĞI SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

ŞİŞLİ'de kullandığı motosikletle arıza yapmış park halindeki otomobile çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda Perşembe günü meydana gelmişti. Prof. Dr. Burak Erdamar, çalıştığı özel hastaneden mesaisinin bitmesinin ardından motosikletine binerek yola çıkmıştı. Bir süre sonra Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arızalı halde park halinde bulunan 34 BD 1842 plakalı otomobile çarparak yerde sürüklendi. Kanlar içinde kalan Erdamar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ünlü doktorun hayatını kaybetmesinin ardından otomobil sürücüsü S.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan S.A.," Mecidiyeköy'de bulunan iş yerime giderken otomobilden ses gelmeye başladı, bende uygun bir yerde sağa çekerek durum. Yaklaşık 30 metre geriye reflektörde koydum. Bir süre sonra bir ses geldi, dönüp baktığımda motosiklet reflektöre çarptıktan sonra sürüklenerek otomobile girdi" diye konuştuğu öğrenildi.

Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobilin sürücüsü S.A. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:40 Kaynak: DHA


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