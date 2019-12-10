Ünlü doktordan futbolculara uyarı

Lapçın, bir sporcunun tedavi veya rehabilitasyonu tamamlanmadan, müsabakaya devam etmesinin uzun dönemde ciddi sorunlara yol açabileceğini özellikle vurguladı. Lapçın bilhassa, menüsküs yırtığı veya ön çapraz bağ yaralanması olan bir sporcunun bunu ihmal etmesi sonucunda oluşacak kalıcı hasarlar nedeniyle kariyerine son vermek zorunda kalacağının altını çizdi.



Her spor branşının kendine has olarak fiziksel hazırlık aktiviteleri gerektirdiğini ifade eden Op. Dr. Osman Lapçın, bir sporcunun sakatlık sorunu yaşadığı halde spor yapmaya devam ederse kariyerine zarar vereceğini ifade etti. Müsabaka öncesinde kondisyon ve fiziksel egzersizlerle hazırlık yapmış olmanın olası sakatlık risklerine karşı bir önlem olacağına değinen Osman Lapçın, "Kazanma veya kaybetmenin söz konusu olabileceğini kabullenmek bedenin sınırlarını zorlayarak yaralanmaya yol açılmasını engelleyecektir" diye konuştu.



"Sınırları zorlamamak yaralanmaları önler"



Sporu kurallarına uygun olarak yapmak özellikle müsabaka sporlarında ikili sert mücadelelerden kaynaklanan yaralanmaları azaltacağının altını çizen Lapçın, "Sporu tekniğine uygun olarak yapmak bedenin sınırlarını aşırı zorlamadan aynı sonuca ulaştıracağı için yaralanmaları önleyebilecektir" açıklamasında bulundu. Kötü bir zeminde ya da uygun olmayan aksesuarla mücadeleye çıkmanın sakatlık riskini arttıracağını ifade eden Osman Lapçın, yaş ve cinsiyetin de bazı yaralanmalar için risk artırıcı bir etken olduğuna değindi. Lapçın şöyle devam etti: "Sportif faaliyetler esnasında kurallara uyulmaması, belirlenen tekniklerin dışına çıkılması, yarışma içerdiği için bedenin sınırlarının zorlanması, gerekli fiziksel hazırlığın yapılmadan müsabakaya çıkılması, psikolojik olarak hazır olmamak veya fazlaca koşullanmak, sosyal ve ekonomik beklentiler nedeniyle yine bedenin sınırlarını zorlamak veya sağlık sorunlarını ihmal etmek spor yaralanmalarına yol açabilir."



Halı saha yaralanmalara davetiye çıkartıyor



Hiçbir fiziksel hazırlık yapmadan sadece eğlence için belli aralıklarla halı sahada maç yapmak gibi sportif aktivitelerin spor yaralanmalarına davetiye çıkarttığını özellikle vurgulayan Lapçın kondisyon ve kas gücü olarak hazırlıksız yılda 1 kez kayak yapmanın da aynı şekilde ciddi sakatlıklara yol açabileceğine dikkat çekti.



Herhangi bir sakatlık yaşanmaması için sportif faaliyetler öncesinde mutlaka kondisyon, kas gücü ve esneklik açısından hazırlık yapılmasının önemine değinen Osman Lapçın, "Özellikle profesyonel sporcuların beslenme, uyku, alışkanlıklar ve sosyal yaşamlarının hem sportif başarı için hem de sakatlanmaların önlenmesi için önem taşıdığını bilmeleri gerekir" diye konuştu.



Diğer branşlarda da tehlike var



Spor yaralanmaları her ne kadar çok göz önünde olduğu için futbolda daha sık oluyor gibi gözükse de basketbol, tekvando, hentbol, voleybol, judo, atletizm gibi branşlarda daha sıklıkla ortaya çıktığının altını çizen Op. Dr. Osman Lapçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Spor yaralanması meydana geldiği an müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Gerekirse müsabaka bırakılmalı ve