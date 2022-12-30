7 kişinin can verdiği patlama sonrası vahim görüntü! 2 genç kızın alevler arasında mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı

Aydın'da bulunan bir dönerci dükkanında tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan restoranda, 7 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Olayın sıcaklığı etkisini korurken sosyal medyadan o anlara ilişkin bir video yayınlandı.

"ANNE ÇOCUKLAR KALDI ORADA"

Bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan o anlarda, 2 genç kızın patlama sonrası klimaların arasından dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü. Videoyu çeken kişinin ise ise "Anne çocuklar kaldı ya orada" demesi dikkat çekti.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Patlama sonrası Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan ilk açıklama geldi. Aksoy, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi. Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan yaşanan korkunç olayla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir.