Ünlü Eğitmen ve Yazar Ahmet Şerif İzgören GEBKİM MTAL öğrencileri ile buluştu

GEBKİM son olarak İzgören Akademi'nin Kurucusu, Eğitmen ve Yazar Ahmet Şerif İzgören'i ağırladı. İzgören'in keyifli söyleşisine GEBKİM MTAL öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra GEBKİM Yönetimi ile OSB'deki firmaların temsilcileri katıldı.

Bireylerin kendilerini tanıması, yeteneklerini ve geliştirebilecekleri yönlerini fark etmeleri başarıya giden yolda atılabilecek ilk adımlar… Hayattaki başarı birçok farklı etkene bağlı olsa da eğitim ve öğrenmenin devamlılığı başarıda anahtar kelimeleri oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata her açıdan tam donanımlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla pek çok proje hayata geçiriliyor. Mesleki eğitim için gerekli altyapı ve donanımın yanında sportif ve kültürel aktivitelerle eğitim destekleniyor. Ünlü Eğitmen ve Yazar Ahmet Şerif İzgören de bu kapsamda GEBKİM Kimya İhtisas OSB Konferansa Salonu'nda, "Hayata Değer Katmak" konulu bir seminer verdi. GEBKİM MTAL yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin yanı sıra GEBKİM Yönetimi ve OSB'de faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, İzgören'in ufuk açıcı söyleşisini dinlemeye gelenler arasındaydı.

Konuşmasında, hayatta mazeret üretmeden başarılı olanların kazandığını belirten ve "Paranın peşinden koşmak yerine işini adam gibi yaparsan para senin peşinden koşar" diyen Ahmet Şerif İzgören, keyifli geçen seminerin ardından GEBKİM OSB içinde yer alan Pure Black Cafe'de izleyicileri ile sohbet etti ve "Geleceği Yönetmek" isimli kitabını imzaladı. GEBKİM MTAL öğrencileri, ilgiyle izledikleri İzgören'i bu sırada soru yağmuruna tuttular. İzgören, değişime kayıtsız kalanların yok olmaktan başka şanslarının olmadığını vurguladığı kitabında değişimin nasıl yönetilebileceğine dair ipuçlarını da veriyor.

GEBKİM, bilginin paylaşımı ve yeni fikirlerle zenginleştirilmesi açısından önem taşıyan seminer ve söyleşilerine önümüzdeki günlerde de devam edecek.